В Украине могут продлить сроки бронирования военнообязанных: на сколько времени

Украинские бизнесмены призвали власти продлить срок бронирования военнообязанных работников еще на три месяца. С такой просьбой к правительству и парламенту обратилась Европейская бизнес-ассоциация (EBA). Также предприниматели направили в Верховную Раду обращение, в котором дали понять, что с нетерпением ждут принятия законопроекта о бронировании №7687.





В обращении, адресованном главе парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу, EBA отметили необходимость снять с паузы вопрос о бронировании. Ведь сейчас эта тема актуальна, как никогда. Война в Украине продолжается и руководителям нужно во что бы то ни стало сохранить критически важных сотрудников. В противном случае пострадают не только отдельные предприятия, но и экономика страны в целом.

Конечно, предложений по изменению правил бронирования сейчас немало. Но это не значит, что процедуру следует «заморозить» до принятия окончательного решения. В EBA считают правильным продлить сроки бронирования и уже потом при необходимости дорабатывать систему.

Призыв продлить срок действия бронирования также связан с тем, что общая мобилизация продлится еще как минимум 3 месяца. Такое решение принял президент Владимир Зеленский. А это значит, что уже через несколько недель руководители начнут повторно бронировать работников, у которых истекает срок законного пребывания в резерве.

Если забронированные работники будут защищены от мобилизации еще в течение квартала, этого достаточно, чтобы в Раде доработать и приняли законопроект №7687. Этот документ бизнесмены считают очень важным, ведь он позволяет сохранить экономический потенциал страны путем бронирования критически важных для предприятий работников.

Напомним, что проект закона, за который выступает EBA, был зарегистрирован в Раде 22 августа. Он значительно расширит перечень условий, при которых работники государственного аппарата, различных организаций и предприятий получат отсрочку военной службы на время всеобщей мобилизации.