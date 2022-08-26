Объявлен график магнитных бурь на сентябрь: несколько дат очень опасны

Сентябрь не станет исключением, и тоже пройдет не без магнитных бурь. Они будут беспокоить человечество несколько раз и некоторые даты будут крайне опасны. Эксперты рекомендуют максимально осторожно относиться к своему здоровью. В момент пика геомагнитных колебаний не перегружайте себя ни физически ни морально.





Метеорологи назвали опасные даты

Отмечается, что солнце будет очень активным 3, 4 и 5 сентября. Именно в эти дни будут магнитные бури красного уровня опасности. Следует быть очень осторожными, ведь это очень опасный уровень и данные бури почувствует на себе каждый второй житель Земли. Следующие бури пройдут 13 и 16 сентября. Они продлятся по одному дню, и в принципе не будут слишком сокрушительными или ощутимыми. Легкое недомогание могут почувствовать только те, кто наиболее чувствителен к подобным явлениям.

Заметим, что этот прогноз точен, ведь он рассчитывается с помощью спутниковых систем NOAA, TESIS, которые являются максимально точными. Так что погрешность быть не может.

Как облегчить влияние магнитных бурь на организм?

Следует отметить, что наиболее уязвимыми к геомагнитным колебаниям являются беременные женщины, пожилые люди и люди с повышенным артериальным давлением и сердечными болезнями. Им следует в эти дни ограничить потребление кофеина, жирной и острой пищи. Пить много воды, есть свежие фрукты и много гулять на открытом воздухе. А еще отдыхать и спать не менее 8 часов.

Всем остальным подойдут те же рекомендации. Главное в эти дни не брать на себя слишком много обязанностей, не сильно поддаваться стрессу и не нервничать, ведь ухудшение самочувствия и сильная головная боль непременно дадут о себе знать.