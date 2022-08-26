В Україні можуть продовжити термін бронювання військовозобов’язаних: на скільки часу

Українські бізнесмени закликали владу продовжити строк бронювання військовозобов’язаних працівників ще на три місяці. З таким проханням до уряду та парламенту звернулася Європейська бізнес асоціація (EBA). Також підприємці направили до Верховної Ради звернення, в якому дали зрозуміти, що з нетерпінням чекають прийняняття законопроекту про бронювання №7687.





У зверненні, адресованому голові парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександру Завитневичу, EBA наголосили на необхідності зняти з паузи питання про бронювання. Адже зараз ця тема є актуальною, як ніколи. Війна в Україні продовжується і керівникам потрібно будь що зберегти критично важливих співробітників. Інакше постраждають не лише окремі підприємства, а й економіка країни в цілому.

Звісно пропозицій щодо зміни правил бронювання зараз чимало. Та це не означає, що процедуру потрібно «заморозити» до прийняття остаточного рішення. У EBA вважають правильним продовжити термін бронювання і вже потім за потреби допрацьовувати систему.

Заклик продовжити строк дії бронювання пов’язаний також з тим, що загальна мобілізація триватиме ще принаймні 3 місяці. Таке рішення прийняв президент Володимир Зеленський. А це означає, що вже за кілька тижнів керівники почнуть повторно бронювати працівників, у яких вже закінчується термін законного перебування у резерві.

Якщо заброньовані працівники будуть захищені від мобілізації ще протягом кварталу, цього часу вистачить, щоб у Раді допрацювати та прийняли законопроект №7687. Цей документ бізнесмени вважають вкрай важливим, адже він дозволяє зберегти економічний потенціал країни шляхом бронювання критично важливих для підприємств працівників.

Нагадаємо, що проект закону, за який виступає EBA,було зареєстровано в Раді 22 серпня. Він значно розширить перелік умов, за яких працівники державного апарату, різноманітних організацій та підприємств отримають відстрочку від військової служби на час загальної мобілізації.