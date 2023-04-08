Українців переведуть на інші кредитні картки: коли це станеться

Платіжна система Mastercard запроваджує нову екологічну ініціативу. До 2028 року компанія планує повністю відмовитися від використання первинного ПВХ-пластику у виробництві своїх карток. Натомість Mastercard перейде на більш екологічні матеріали, зокрема вторинний та біопластик.

Про таке революційне рішення повідомила прес-служба компанії. Курс на виготовлення карток з більш екологічних матеріалів Mastercard взяла ще у 2018 році. На сьогоднішній день до ініціативи провідної платіжної системи світу долучилися понад 330 емітентів карток із 80 країн світу. Зараз вони працюють над тим, щоб залучити до ініціативи своїх постачальників та поступово перевипустити близько 168 млн карт, що входять до їх мереж, у так званій «біо-версії».

За попередніми оцінками Mastercard вже з 1 січня 2028 року усі карти, що мають фірмове лого компанії, будуть випускатися з більш екологічних матеріалів. Зокрема для їх виробництва використовуватимуть біопластик та пластик вторинної переробки.

Також всі картки платіжної системи будуть проходити сертифікацію. Це необхідно, щоб у Mastercard упевнилися в їх відповідності новим екологічним вимогам. Однак крім внутрішньої сертифікації, яку буде проводити сама компанія, екологічність карт оцінить ще й зовнішній експерт. Після перевірки незалежним аудитором на карти нанесуть спеціальну мітку Card Eco Certification.

Як зазначила директор по стійкому розвитку Mastercard Еллен Джаковськи, компанія впевнено рухається в напрямку зменшення кількості відходів та шкідливих викидів. Її метою є прискорення переходу на низковуглеводну регенеративну економіку. А це своєю чергою допоможе впоратися з цілою низкою екологічних проблем у світі. І перш за все із глобальним потеплінням та іншими змінами клімату.

Нагадаємо, що торік компанія Mastercard анонсувала запровадження нової функції Biometric Checkout. З її допомогою власники карток зможуть оплачувати покупки з допомогою жестів, наприклад змаху рукою чи посмішки.