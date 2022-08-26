Оголошено графік магнітних бур на вересень: кілька дат дуже небезпечні

Вересень не стане виключенням, і теж мине не без магнітних бур. Вони турбуватимуть людство кілька разів і деякі дати будуть вкрай небезпечними. Експерти рекомендують максимально обережно відноситися до свого здоров’я. В момент піку геомагнітних коливань не перевантажувати себе ні фізично ні морально.





Метеорологи назвали небезпечні дати

Зазначається, що сонце буде надзвичайно активним 3, 4 і 5 вересня. Саме в ці дні будуть магнітні бурі червоного рівня небезпеки. Варто бути дуже обережними, адже це вкрай небезпечний рівень і дані бурі відчує на собі кожен другий житель Землі. Наступні бурі відбудуться 13 і 16 вересня. Вони триватимуть по одному дню, і в принципі не будуть надто нищівними чи відчутними. Легке недомагання можуть відчути лише ті, хто найбільше чутливий до подібних явищ.

Зауважимо, що цей прогноз є точним, адже він розраховується за допомогою супутникових систем NOAA, TESIS, які є максимально точними. Тож похибок бути не може.

Як полегшити вплив магнітних бур на організм?

Варто зауважити, що найбільш вразливими до геомагнітних коливань є вагітні жінки, літні люди, та люди з підвищеним артеріальним тиском і серцевими хворобами. Їм треба в ці дні обмежити споживання кофеїну, жирної та гострої їжі. Пити багато води, їсти свіжі фрукти і багато гуляти на свіжому повітрі. А ще відпочивати, і спати не менше 8 годин.

Всім іншим підійдуть ті ж рекомендації. Головне в ці дні не брати на себе надто багато обов’язків, не сильно піддаватися стресу і не нервувати, адже погіршення самопочуття і сильний головний біль неодмінно дадуть про себе знати.