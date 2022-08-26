Украинцам объяснили, как можно увеличить размер пенсии: касается каждого

В Украине пенсии совсем не большие, поэтому для пенсионеров каждая дополнительная сотня гривен очень кстати. Юрист Тарас Пидодворный рассказал, как украинцы могут увеличить свои выплаты. Это касается абсолютно каждого, или, по крайней мере, тех, у кого есть весь необходимый страховой стаж.





Дополнительные деньги начисляют за выслугу лет

Эксперты рассказывают, что на большую сумму средств претендуют те украинцы, которые уже имеют 29 лет стажа, но еще не достигли пенсионного возраста. Если к 60 годам их стаж станет более 29 лет, такие граждане могут претендовать на перерасчет. Юристы говорят, что может возникнуть ряд преград:

В Пенсионном фонде могут не захотеть назначать пенсию по выслуге лет. Пенсию могут начислить неправильно, не прибавив требуемую сумму.

Если такое случилось, каждый имеет право обратиться в суд и получить заслуженный перерасчет.



Ошибки часто случаются из-за того, что в Пенсионном Фонде используют такие показатели, как средняя зарплата по Украине, а также страховые взносы граждан. Размер средней зарплаты исчисляется государственным органом Служба статистики Украины. То есть то, сколько на самом деле вы получали на работе, особого значения нет.

“При определении размера пенсии по возрасту в 2022 году ПФУ применяет размер средней заработной платы за 2014-2016 годы: 6186,32 грн., а должно применять среднюю заработную плату за 2019-2021 годы“, – пояснил эксперт.

То есть, этот момент можно проконтролировать и добиться увеличения выплат вполне законно. Также на сайте Пенсионного Фонда каждый украинец может проверить свой пенсионный стаж и размер будущей пенсии. Для этого нужно только создать собственный кабинет, то есть пройти стандартную регистрацию. Также, в этом же кабинете можно найти перечень документов, которые необходимы для того, чтобы оформить пенсию.