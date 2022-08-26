Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Сегодня, 26 августа, убывающая Луна находится в знаке Лев. Не поддавайтесь обманчивому впечатлению, что ваших сил хватит на все. Не верьте слухам, обещаниям и прогнозам, едва ли из чьих-то уст прозвучит правда. Более того, недоброжелатели могут попытаться вам обмануть — не давайте им шанса.





Вселенная в этот день превращает судьбы людей в зеркала души. Что внутри — то и случится в отношениях с миром. Настраивайте себя позитивно, проявите целеустремленность и смелость, и в ответ получите исполнение всех желаний и защиту от козней соперников. Берегите силы, убывающая Луна и так точит их каждый день.

♈ Овен

Вспомните, когда вы в последний раз что-то делали впервые. Точно не вчера, а может, и не год назад. Пришло время дерзать, выбираться из своей раковины и лоб в лоб сталкиваться с миром и его вызовами. Не позволяйте разочарованиям прошлого побуждать вас к созданию новой реальности — монотонной и пустой, но зато без потрясений. Пройдите мимо наложенных на себя ограничений и отправьтесь в страну неизведанного. Помните, вы не должны быть идеальными. Вы также не должны быть хороши во всем, за что беретесь. Вы просто должны позволить себе исследовать то, что находится за пределами зоны комфорта.

Космический совет: решитесь на первый шаг, дальше будет только легче.

♉ Телец

За одну ночь горы не сдвинешь. Ключ к успеху заключается в том, чтобы каждый божий день бороться с обстоятельствами и доказывать — вы верите в себя и свое замечательное будущее, независимо от препятствий и недружественной порой реальности. На повестке дня прямо сейчас: работать усердно и с умом. Не все поймут вашу потребность ставить работу выше всего остального, и это нормально. Продолжайте шаг за шагом приближаться к своей цели, но не спешите, будьте вдумчивы и внимательны.

Космический совет: последовательность окажется ключом к вашему успеху.

♊ Близнецы

Может быть, любовь с первого взгляда бывает только в кино. Пусть ваше сердце не пронзила стрела Амура при первой же встрече. Это не значит, что вы прошли мимо своей судьбы. В ваших силах построить самые безоблачные отношения с партнером, но для этого поработать придется и над собой. Печальный опыт сдерживает вас, страх сковывает движения и останавливает на полуслове. Не позволяйте своему прошлому загубить будущее. Да, вам делали больно, вы разочаровывались, теряли, но свернувшись и ощетинившись, счастья вы не дождетесь. Так и просидите в своем укрытии в одиночестве. Доверьтесь снова, испытайте чувство легкости, порхание бабочек в животе — ведь в этом, а не в холодном покое, и есть радость жизни!

Космический совет: позвольте неравнодушным к вам стать ближе, откройте сердце.

♋ Рак

Сделайте себе одолжение: отпустите идею о том, кем вы должны или не должны быть. Распрощайтесь с навязанной вам концепцией совершенства. Слишком сильно беспокоиться о репутации бесполезно, разрушительно. Так вы станете лишь тревожнее, но нисколько не счастливее. Ищите возможность проявить себя, не сдерживайте порывов души, не молчите, если есть что сказать. Вы будете услышаны и приняты теми, кого заслуживаете. Задавайте себе правильные вопросы: приносит ли это мне радость? Помогает ли оставаться на связи с потоком творческого сознания? Дает ли это мне возможность выразить себя в полной мере?

Космический совет: пора становиться самой яркой и смелой версией себя.

♌ Лев

Прежде чем начать свой день, сделайте паузу, выпейте бодрящего кофе и задайте себе следующий вопрос: что делает меня счастливым, и что по мнению других сделает меня счастливым? Подумайте об этом как следует, проведите некоторое время в тишине и запишите свои мысли. Позволив своему подсознанию говорить с вами без фильтра «взгляд со стороны», вы получите множество откровений. Настраивайтесь на честные отношения с собой — тогда и клубок распутается, и Вселенная поможет проложить тропинку к радости в чаще сомнений.

Космический совет: найдите то, что действительно делает вас счастливым.

♍ Дева

В то время как дорога впереди свободна, кажется, что пункт назначения удаляется все дальше и дальше. Как скоро все встанет на свои места, неизвестно, это вне вашего контроля. Но не прекращайте прилагать усилия для достижения целей, которые перед собой поставили. Итак, сконцентрируйтесь и продолжайте работу. Суета сейчас не кстати, не разменивайтесь на мелочи, держите перед глазами главное.

Космический совет: сейчас самое время сосредоточиться на долгосрочных планах.

♎ Весы

Шаг в неизвестность может быть пугающим и одновременно захватывающим. Хороший способ справиться с текущими обстоятельствами — дать больше силы последним. Итак, сосредоточьтесь на всех путях, которыми вы собираетесь идти, Весы. В то же время найдите минутку, чтобы посмотреть в зеркало заднего вида. Чтобы заметить, что сработало и не сработало для вас в прошлом. Вы уже имели дело с подобными уроками, и сейчас отличный момент для рефлексии и превращения своих знаний в мудрость. Главное — не спешите, принимая решение, сначала думайте, потом делайте, даже в мелочах.

Космический совет: превратите свои знания в мудрость.

♏ Скорпион

Крылья вашей души так давно сложены и спрятаны под темным балахоном страха, что вы уже на физическом уровне ощущаете боль. Прекратите себя сдерживать, не запрещайте себе быть легкими и даже немного легкомысленными. Нет, ошибка — это не трагедия и не личный проигрыш судьбе. Это просто этап, новый шаг на пути развития. Относитесь к неудачам как к опыту, тренируйте эту суперсилу и становитесь непобедимыми. Расправьте крылья и поменьше смотрите вниз — туда, где завистники вас осуждают.

Космический совет: звезды дарят вам легкость, порхайте и исполняйте мечты.

♐ Стрелец

Потребность быть «продуктивными» сегодня Стрельцам лучше забыть, как страшный сон. Помните, вы ничего никому не должны, только себе — покоя, радости, света и тепла. Впустите в дом спонтанное вдохновение и следуйте за ним, не оглядываясь и без сомнений. В мире фантазий вы найдете искру, которая поможет довести до конца любое начатое дело. Свобода подарит такой заряд энергии — вы не поверите своим глазам. Тот случай, когда пресловутая продуктивность становится не вымученной, а естественной. Есть хорошие новости и для тех, кто жаждал найти любовь. Тайный поклонник может дать о себе знать в ближайшие дни.

Космический совет: дайте волю своему воображению.

♑ Козерог

Было время, когда вы вели войну против себя. Было время, когда вы полностью подорвали свой потенциал. Но сейчас не такое время в вашей жизни, Козероги. Убывающая Луна дает вам возможность избавиться от негативных убеждений и разрушительных установок, убрать одно препятствие за другим и добиться цели. Чтобы чтить любовь и свет как богатства собственной души и признать бесконечный потенциал, которым вы обладаете, дайте волю чувствам и не поддавайтесь на провокации злопыхателей. Вы готовы прийти в себя! Вы готовы захватить мир как никогда раньше!

Космический совет: вы — сила, с которой нужно считаться, не забывайте.

♒ Водолей

Вам хочется всего и сразу, здесь и сейчас. Это нормальная «жадность», не беспокойтесь и не корите себя. Но у Вселенной свои временные рамки. Это сроки, которые были установлены с учетом вашего наивысшего и величайшего блага. Так что продолжайте сажать семена перемен, нетерпеливые Водолеи. Продолжайте предпринимать последовательные действия. Напоминайте себе: уже скоро, уже скоро. Вы будете оглядываться на этот период через год как на поворотный момент в своей жизни.

Космический совет: все ваши планы сбудутся, дайте Вселенной время.

♊ Рыбы

У вас были дни, когда вы подрывали свой потенциал, были и дни, когда вы отдавали свою силу системе и другим людям. Но эту модель самосаботажа пора выбросить прямо здесь и сейчас. Убывающая Луна дает вам возможность отпустить то, что не служит вашему высшему и величайшему благу. Теперь вы готовы принять свою силу и потенциал, готовы показать себя с лучшей стороны без страха, как вас воспримут другие. Просто будьте собой и дерзайте!

Космический совет: блистайте, не скромничайте, никто не в силах вас затмить.