Не принимают доллары: новые правила и запреты, действующие в украинских обменниках

В Украине с начала войны правила обмена валют изменялись уже несколько раз. Последними нововведениями Нацбанка стали запреты на рекламу обменников и демонстрацию ими табло с курсом валют. Кроме того, НБУ удалось договориться с обменными пунктами об установлении курса, приближенного к банковскому.





Но, несмотря ни на что, украинцы до сих пор точно не знают о некоторых особенностях работы отечественных обменников во время войны. Пришло время подробно разобраться в этом вопросе.

Какие правила действуют?

Украинцы могут свободно покупать и продавать валюту. Это правило действительно для всех украинских обменников еще с 16 апреля. Однако менять евро на доллары и наоборот, украинцы могут только в безналичной форме.

Официальный курс доллара по отношению к гривне, зафиксированный Национальным банком 21 июля, составляет 36,57 грн/$. Но свой курс обменники устанавливают самостоятельно каждый рабочий день. К примеру, по состоянию на 25 августа у большинства отечественных обменников доллар стоил 40,8-41,1 грн/$.

Выполнение этих правил, а также ограничений рекламы на наличии табло с курсом валют НБУ регулярно проверяет во время своих рейдов. Часть украинских обменников, проигнорировавших руководство регулятора, уже поплатились за это своими лицензиями.

Какие доллары не принимают в обменниках?

Этот вопрос сейчас волнует многих украинцев, у которых остались долларовые сбережения. Следовательно, отказать в приеме купюр работники обменников могут по следующим причинам:

банкнота порвана;

сильно изношенная;

имеет пятна от краски;

купюра обгорела;

имеет сразу несколько из вышеперечисленных повреждений;

купюра устаревшая (выпущенная ранее в 1996 году).

Изношенные и поврежденные банкноты некоторые обменники принимают. Но за это могут брать комиссию от 5% до 50%. Что касается долларов, выпущенных до 1996 года, сдать их в обменник вряд ли удастся. Поскольку у этих купюр нет определенных защитных элементов, которые появились именно в 1996 году, кассиры часто принимают их за фальшивку.