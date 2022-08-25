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Ожидаются серьезные перемены с 5 сентября: астролог рассказала когда ждать конца войны и переговоров с рф

25.08.2022
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Последняя неделя августа и начало сентября будут очень богатыми на события на фронте. В это время будет такое себе затишье, а после 5 сентября начнутся активные действий, которые продлятся до конца октября 2022 года. 

Своим прогнозом поделилась астролог Ольга Медвецкая. Она утверждает, что кульминация войны Украины и россии будет в конце октября, когда произойдет солнечное затмение (оно ожидается 25 октября). В этот раз затмение совпадает с точным напряжением между Сатурном и Ураном, что символизирует решающую битву между противоположностями. В нашем случае это будет битва добра и зла, рабства и свобода, смелости  и страха. 

Все события, которые начнутся во время солнечного затмению будут иметь огромное значение для Украины и будущего людей. 

По словам астролога, есть большая вероятность что переговоры начнутся после 30 октября, когда начнется ретроградность Марса – планеты войны и агрессии К переговорам привлекут международных посредников, и они будут нацелены на результат. 

Главных договоренностей смогут достигнуть не раньше 10 декабря, а сами переговоры продлятся до середины января 2022 года. Документы коснутся не только мира и войны, но и отрегулируют дальнейшие экономические и визовые вопросы.  

Напомним, что раньше астропсихолог Валентина Виттрок отметила, что путин скрывает свою настоящую дату рождения. Он панически боится, что астрологи смогут разгадать его тайны и найти рычаги давления на российскую федерацию в целом, что поможет Украине быстрее победить врага.

А нам остается лишь ждать, пока защитники Украины вытеснят врага из южных регионов Украины, а затем с Харькова и Донбасса и Крыма. Мы боремся за независимость и заплатили слишком большую цену, чтобы сейчас уступить врагу. 

Верим в Вооруженные силы Украины и работаем на благо страны. 

Слава Украине!. 

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25.08.2022
1 хвилина на прочитання
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