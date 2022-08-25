Очікуються серйозні зміни з 5 вересня: астролог розповіла, коли чекати кінця війни та переговорів з РФ

Останній тиждень серпня та початок вересня будуть дуже багатими на події на фронті. У цей час буде таке собі затишшя, а після 5 вересня розпочнуться активні дії, які триватимуть до кінця жовтня 2022 року.





Своїм прогнозом поділилася астролог Ольга Медвецька. Вона стверджує, що кульмінація війни України та Росії буде наприкінці жовтня, коли відбудеться сонячне затемнення (воно очікується 25 жовтня). На цей раз затемнення збігається з точною напругою між Сатурном і Ураном, що символізує вирішальну битву між протилежностями. У нашому випадку це буде битва добра і зла, рабства та свобода, сміливості та страху.

Усі події, які розпочнуться під час сонячного затемнення, матимуть величезне значення для України та майбутнього людей.

За словами астролога, є велика ймовірність, що переговори розпочнуться після 30 жовтня, коли почнеться ретроградність Марса – планети війни та агресії. До переговорів залучать міжнародних посередників, і вони будуть націлені на результат.

Головних домовленостей зможуть досягти не раніше ніж 10 грудня, а самі переговори триватимуть до середини січня 2022 року. Документи торкнуться не лише миру та війни, а й відрегулюють подальші економічні та візові питання.

Нагадаємо, що раніше астропсихолог Валентина Віттрок зазначила, що путін приховує свою справжню дату народження. Він панічно боїться, що астрологи зможуть розгадати його таємниці й це допоможе знайти важелі тиску на російську федерацію загалом та допоможе Україні здобути швидку перемогу.

А поки нам залишається лише чекати, доки захисники України витіснять ворога з південних регіонів України, а потім із Харкова та Донбасу та Криму. Ми боремося за незалежність і заплатили занадто велику ціну, щоб зараз поступитися ворогові.

Віримо у Збройні сили України та працюємо на благо країни.

Слава Україні!