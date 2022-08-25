Теперь субсидию можно оформить через “Дия”: объясняем как это сделать

Теперь для оформления субсидии вовсе не нужно идти в отделения территориальных органов социальной защиты. Достаточно перейти на портал “Дия”, пройти регистрацию и заполнить анкету.





Такое сообщение появилось на официальном сайте “Дия”. Стоит отметить, что заранее нужно подготовить информацию об уровне доходов и составе семьи. Чтобы во время заполнения анкеты не отвлекаться и не допустить ошибки.

После чего действуйте следующим образом:

авторизуйтесь на портале государственных услуг “Дия”. Сделать это можно через систему BankID – для этого нужна цифровая подпись;

в разделе “Пенсии, льготы и помощь” выбирайте пункт “Заявление на назначение жилищных субсидий в электронной форме”

тщательно заполните все данные, всего будет задано 21 вопрос.

После этого ваше заявление перенаправят в органы соцзащиты на обработку заявки отведено 10 дней. Если в заполненной анкете есть ошибки или какая-то информация требует уточнения, документ могут вернуть на доработку. У вас будет 30 дней, чтобы исправить неточности. Субсидию выплатят с месяца подачи заявления и действовать она будет до конца отопительного сезона. После будет произведен автоматический перерасчет.

В Министерстве социальной политики в прошлом году определили критерии, которые определяют, может ли украинец стать получателем субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Теперь право на субсидию есть у тех, кто платит за коммуналку больше определенного обязательного платежа для конкретной семьи.

Обязательный процент рассчитывается индивидуально за специальной формулой.

Напомним, что ранее в Министерстве социальной политики заявляли, что 2,6 миллиона украинцев претендуют на получение субсидии. При этом из-за войны выплачивать субсидию будут с Пенсионного фонда, а не бюджета Минсоцполитики как это было раньше.

И хорошая новость для всех украинцев, до 31 мая 2023 года стоимость газа и отопления повышать не будут. Дальнейшее развитие событий будет полностью зависеть от ситуации на фронте.