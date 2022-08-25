Тепер субсидію можна оформити через Дія”: пояснюємо як це зробити

Тепер для оформлення субсидії зовсім не потрібно йти до відділень територіальних органів соціального захисту. Достатньо перейти на портал “Дія”, пройти реєстрацію та заповнити анкету.





Таке повідомлення з’явилося на офіційному сайті Дія. Варто зазначити, що заздалегідь потрібно підготувати інформацію про рівень доходів та склад сім’ї. Щоб під час заповнення анкети не відриватися та не допустити помилок.

Після чого дійте так:

авторизуйтесь на порталі державних послуг Дія. Зробити це можна через систему BankID – для цього потрібний цифровий підпис;

у розділі “Пенсії, пільги та допомога” вибирайте пункт “Заява на призначення житлових субсидій в електронній формі”

ретельно заповніть всі дані, всього буде поставлено 21 питання.

Після цього вашу заяву перенаправлять до органів соцзахисту, на обробку заявки відведено 10 днів. Якщо у заповненій анкеті є помилки або якась інформація потребує уточнення, документ можуть повернути на доопрацювання. Ви матимете 30 днів, щоб виправити неточності. Субсидію виплатять із місяця подання заяви та діятиме вона до кінця опалювального сезону. Після цього буде здійснено автоматичний перерахунок.

У Міністерстві соціальної політики минулого року визначили критерії, які визначають, чи може українець стати отримувачем субсидії на житлово-комунальні послуги. Тепер право на субсидію мають ті, хто платить за комуналку більше певного обов’язкового платежу для конкретної сім’ї.Обов’язковий процент розраховується індивідуально за спеціальною формулою.

Нагадаємо, що раніше у Міністерстві соціальної політики заявляли, що 2,6 мільйона українців претендують на отримання субсидії. При цьому через війну виплачуватимуть субсидію з Пенсійного фонду, а не бюджету Мінсоцполітики, як це було раніше.

І хороша новина для всіх українців, до 31 травня 2023 року вартість газу та опалення не підвищуватимуть. Подальший розвиток подій повністю залежатиме від ситуації на фронті.