В Украине массово распространяются испорченные купюры: они попали даже в терминалы

Из временно оккупированных регионов на подконтрольную Украине территорию завезли испорченные 500-гривневые купюры. Они уже попали в терминалы и вполне могут попасть в руки украинцев.





Украинские банки во время оккупации должны были повредить все наличные банкноты, которые не смогут вывести на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

При этом четких рекомендаций как правильно повредить банкноты Нацбанк не давал. Единственное требование – “пробить” их так, чтобы банкноты нельзя было использовать для расчета в магазинах.

Сейчас неизвестно, какая сумма осталась на временно оккупированных территориях. Русские оккупанты, вероятно, взломали сейфы и забрали все деньги. То же самое они сделали с отделениями “Укрпочты”, забрав деньги, предназначенные для выплаты пенсий и социальной помощи малоимущим и другим уязвимым категориям.

После этого оккупанты раздали украинские деньги всем своим “поклонникам”. В Монобанке рассказали, что такие банкноты обнаружили на западе Украины, в Киеве, Днепре и других крупных и не очень городах. Это может быть самой крупной кражей денег в банке за всю истории Украины.

В то же время официальный комментарий финансовые учреждения не дают. В Монобанке говорят, что все деньги из хранилища Ощадбанка. Но узнать точную информацию невозможно, поскольку нужно провести полноценное расследование, а сделать это до того момента, как южные регионы Украины полностью освободят от оккупантов почти невозможно.

Если вам попались такие купюры, сразу же сообщите об этом в полицию. Кроме изъятия с оборота поврежденных купюр, это поможет найти лиц, которые вероятно сотрудничали с оккупантами, а теперь приехали в мирные города и большой вероятностью продолжают работать на врага.