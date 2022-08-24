В Україні масово поширюються зіпсовані купюри: вони потрапили навіть у термінали

Із тимчасово окупованих регіонів на підконтрольну Україні територію завезли зіпсовані 500-гривневі купюри. Вони потрапили до терміналів і цілком можуть потрапити до рук українців.





Українські банки під час окупації мали пошкодити всі готівкові банкноти, які не зможуть вивести на підконтрольну Україні територію. Про це повідомили у Національному банку України.

При цьому чітких рекомендацій, як правильно пошкодити банкноти, Нацбанк не давав. Єдина вимога – “пробити” їх так, щоб банкноти не можна було використовувати для розрахунку в магазинах.

Наразі невідомо, яка сума залишилася на тимчасово окупованих територіях. Російські окупанти, ймовірно, зламали банківські сейфи та забрали всі гроші. Те саме вони зробили з відділеннями “Укрпошти”, забравши навіть гроші, призначені для виплати пенсій та соціальної допомоги малозабезпеченим та іншим уразливим категоріям.

Після цього окупанти роздали українські гроші всім своїм шанувальникам. У Монобанку розповіли, що такі банкноти вже виявили на заході України, Києві, Дніпрі та інших великих і не дуже містах. Це може бути найбільшою крадіжкою грошей в банках за всю історію України.

Водночас офіційний коментар фінансові установи не дають й досі. У Монобанку кажуть, що всі гроші із сховища Ощадбанку. Але дізнатися точну інформацію неможливо, оскільки потрібно провести повноцінне розслідування, що неможливо зробити жодним чином до моменту повного звільнення південних регіонів України від окупантів.

Якщо вам попалися такі купюри, одразу ж повідомте про це поліцію. Окрім вилучення з обігу пошкоджених купюр, це допоможе знайти осіб, які, ймовірно, співпрацювали з окупантами, а тепер приїхали до мирних міст і тепер швидше за все продовжують працювати на ворога.