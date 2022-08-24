Овощи в Украине подорожают: сколько придется платить за привычные продукты

Уже этой осенью овощи в Украине подорожают на 10-15%. На цены повлияют сразу несколько факторов: инфляция, нарушение цепочек поставок, подорожание бензина, рост стоимости энергоносителей и увеличение расходов на хранение продукции.





Этот прогноз озвучил заместитель головы Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук. Эта информация была опубликована на официальном сайте организации.

По словам эксперта, вопрос стоимости продуктов питания сейчас очень актуальный для украинских семей. Более 50% своего дохода украинцы тратят на еду. Война, инфляция, подорожание топлива – это факторы, влияющие на стоимость товаров. С начала войны цены на привычные товары выросли минимум на 20%. А это серьезный удар по бюджету украинцев.

Сейчас сезон сбора некоторых овощей, поэтому цены на тот же картофель, помидоры и другие овощи снижаются. Это продлится примерно до октября месяца. Учитывая, что много украинцев выехали за пределы страны и спрос на сезонные овощи упал, цены также будут снижены.

Но уже осенью существенно увеличатся расходы на хранение овощей, поэтому уже с первыми заморозками стоит ожидать подорожания в среднем на 10-15%.

Между прочим, любимая каша украинцев – гречка, может существенно подешеветь. Последнее время в розничных сетях цена килограмма крупы достигает 100 гривен. Ключевая причина подорожания – ажиотажный спрос. При этом поставки этой крупы сократились, поскольку большую часть гречки на украинский рынок поставляли с россии и Казахстана.

Весной украинские фермеры засеяли рекордные площади полей гречкой. Но сейчас еще рано прогнозировать урожай этой культуры, и то как изменится цена.

Также уже сейчас Украина столкнулась с острым дефицитом некоторых видов овощей, в основном тех, которые выращиваются в южных регионах нашей страны. В наибольшем дефиците сейчас сладкий перец.

Но надеемся на скорую победу в войне и возврат на прилавки наших любимых овощей и фруктов из Херсонщины, Николаевщины и Запорожчины.