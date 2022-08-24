Овочі в Україні подорожчають: скільки доведеться платити за звичні продукти

Вже цієї осені овочі в Україні подорожчають на 10-15%. На ціни вплинуть відразу кілька факторів: інфляція, порушення ланцюжків постачання, подорожчання бензину, зростання вартості енергоносіїв та збільшення витрат на зберігання продукції.





Цей прогноз озвучив заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук. Інформація була опублікована на офіційному сайті організації.

За словами експерта, питання вартості харчових продуктів зараз дуже актуальне для українських сімей. Понад 50% свого прибутку українці витрачають на їжу. Війна, інфляція, подорожчання палива – це чинники, що впливають вартість товарів. З початку війни ціни на звичні товари зросли щонайменше на 20%. А це серйозний удар по бюджету українців.

Зараз сезон збирання багатьох овочів, тому ціни на ту саму картопля, помідори та інші овочі знижуються. Це триватиме приблизно до жовтня місяця. Враховуючи, що багато українців виїхали за межі країни, через що попит на сезонні овочі впав, ціни також будуть знижені.

Але вже восени істотно збільшаться витрати на зберігання овочів, тому разом з першими заморозками варто очікувати на подорожчання в середньому на 10-15%.

Між іншим, улюблена каша українців – гречка може істотно подешевшати. Останнім часом у роздрібних мережах ціна кілограма крупи сягає 100 гривень. Ключова причина подорожчання – ажіотажний попит. При цьому постачання цієї крупи скоротилося, оскільки більша частина гречки на український ринок потрапляла з Росії та Казахстану.

Весною українські фермери засіяли рекордні площі полів гречкою.Але зараз ще рано прогнозувати врожай цієї культури, і те, як зміниться ціна.

Також вже зараз Україна зіткнулася з гострим дефіцитом деяких видів овочів, переважно тих, що вирощуються у південних регіонах нашої країни. У найбільшому дефіциті нині солодкий перець.

Але сподіваємося на швидку перемогу у війні та повернення на прилавки наших улюблених овочів та фруктів із Херсонщини, Миколаївщини та Запоріжчини.