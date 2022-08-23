Стало известно, какие социальные услуги для пенсионеров уже доступны в “Дия”

Биометрический паспорт открывает массу возможностей, среди них и свободное пользование государственным порталом услуг “Дия”. Но не у всех украинцев есть биометрические документы, особенно это касается людей пожилого возраста. Что делать в таком случае.





Об этом рассказал руководитель с развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Украины Мстислав Баник.

Еще в декабре прошлого года были запущены социальные услуги. Сейчас на портале “Дия” можно узнать свой пенсионный страховой стаж, загрузить справку о доходах пенсионеров, а также скачать справки ОК-5 и ОК-7.

Но все эти услуги доступны только в том случае, если у вас есть ID-карта, биометрический заграничный паспорт или не биометрический заграничный паспорт.

“Дия” подтягивает данные со всех госреестров. В то же время паспорты-книжечки от 1994 года не подтягивают в реестр. Именно поэтому украинцам предлагают менять старые паспорта на ID-карты.

Однако большое количество украинцев не спешат менять паспорт-книжечку на современный документ. Это очень распространенная проблема. Люди часто спрашивают, насколько безопасная “Дия”, но вовсе не беспокоятся о безопасности своего паспорта.

Реестр утерянных паспортов заработал относительно недавно. До недавнего времени, если человек терял паспорт, то должен был обратиться в полицию и оповестить об этом. Но ни один государственный орган не знал об утери.

Многие пенсионеры не желают менять паспорт на новый или не могут позволить себе финансово.

Теперь в “Дия” появятся пенсионные удостоверения. Сейчас эта услуга находится на стадии бета-тестирования. Оно будет доступно женщинам старше 55 лет и мужчинам от 60 лет. Также такой документ будет доступен лицам с инвалидностью, тем, кто утратил кормильца и другим категориям лиц, получающих пенсии.

Если пенсионное удостоверение не появится в “Дия” автоматически, обращайтесь в Пенсионный фонд, чтобы ваши данные обновили.