Стало відомо, які соціальні послуги для пенсіонерів вже доступні в Дія

Біометричний паспорт відкриває багато можливостей, серед них і вільне користування державним порталом послуг “Дія”. Але не всі українці мають біометричні документи, особливо це стосується людей похилого віку. Що робити у такому разі.





Про це розповів керівник розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України Мстислав Банік.

Ще у грудні минулого року було запущено соціальні послуги. Зараз на порталі “Дія” можна дізнатися про свій пенсійний страховий стаж, завантажити довідку про доходи пенсіонерів, а також завантажити довідки ОК-5 та ОК-7.

Але всі ці послуги доступні лише в тому випадку, якщо у вас є ID-картка, біометричний паспорт або не біометричний закордонний паспорт.

“Дія” підтягує дані з усіх державних реєстрів. Водночас паспорти-книжки від 1994 року не підтягують до реєстру. Саме тому українцям пропонують міняти старі паспорти на ID-картки.

Однак велика кількість українців не поспішають міняти паспорт-книжечку на сучасний документ. Це дуже поширена проблема. Люди часто запитують, наскільки безпечна “Дія”, але зовсім не переймаються безпекою свого паспорта.

Реєстр загублених паспортів запрацював нещодавно.Донедавна, якщо людина втрачала паспорт, повинна була звернутися до поліції і сповістити про це. Але жоден державний орган не знав про втрату.

Багато пенсіонерів не бажають міняти паспорт на новий або не можуть дозволити собі фінансово. Тепер у Дія з’являться пенсійні посвідчення. Наразі ця послуга знаходиться на стадії бета-тестування. Воно буде доступне жінкам старше 55 років та чоловікам віком від 60 років. Також такий документ буде доступний особам з інвалідністю, тим, хто втратив годувальника та іншим категоріям осіб, які одержують пенсії.

Якщо пенсійне посвідчення не з’явиться в “Дія” автоматично, звертайтеся до Пенсійного фонду, щоб оновити ваші дані.