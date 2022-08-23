Пенсионеры могут получить дополнительные 300-500 гривен в месяц: кому положена надбавка

Несмотря на войну и активные военные действий, государство продолжает планово повышать пенсии согласно графику выплат. Это касается и надбавок за возраст, которые начали выплачивать украинцам в пожилом возрасте несколько лет назад.





Возрастные доплаты начисляют по достижению пенсионером определенного возраста. То есть не с начала календарного месяца, а после дня рождения человека. То есть в первый месяц ее можно получить не в полном объеме. Например, если у пенсионера день рождения 14 октября, то он может рассчитывать на надбавку за часть месяца, с 14 по 31 октября.

Кому и сколько положено

В целом надбавку за возраст получат три категории пенсионеров:

лица старше 80 лет;

пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет;

украинцы, которым от 70 до 75 лет.

Пенсионеры старше 80 лет от 1 апреля 2020 года получают доплату в размере 500 гривен. Весной 2022 года эту выплату проиндексировали. Сейчас она выросла до 579 гривен.

Пенсионеры, которым 75 лет и больше, но меньше 80, могут рассчитывать на получение выплаты в размере 400 гривен. Доплаты начали начислять с 1 октября 2021 года. После индексации в марте 2022 года эта выплата выросла на 56 гривен, и сейчас составляет 456 гривен в месяц.

Пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет начнут получать такие доплаты только в октябре 2022 года. Они могут рассчитывать на получение дополнительных трех сотен гривен. Эти деньги получат 1,7 миллиона украинских пенсионеров. Напомним, что эта доплата была запланирована еще в прошлом году. Несмотря на военное положение, ее все же получат все пенсионеры, старше 70 лет.

При этом на доплату могут рассчитывать те пенсионеры, чья пенсия меньше средней заработной платы состоянием на 2020 год, то есть меньше десяти тысяч гривен на месяц.