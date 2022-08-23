Пенсіонери можуть отримати додаткові 300-500 гривень щомісячно: хто має право на надбавку

Попри війну та активні військові дії, держава продовжує планово підвищувати пенсії згідно з графіком виплат. Це стосується і надбавок за вік, які почали виплачувати українцям у літньому віці кілька років тому.





Вікові доплати нараховують після досягнення пенсіонером певного віку. Тобто, не з початку календарного місяця, а після дня народження людини. Тобто першого місяця її можна отримати не в повному обсязі. Наприклад, якщо у пенсіонера день народження 14 жовтня, він може розраховувати на надбавку за частину місяця, з 14 по 31 жовтня.

Кому і скільки належить

Загалом надбавку за вік отримає кілька груп пенсіонерів:

особи старше 80 років;

пенсіонери віком від 75 до 80 років;

українці, яким від 70 до 75 років.

Пенсіонери віком від 80 років від 1 квітня 2020 року отримують доплату у розмірі 500 гривень. Весною 2022 року цю виплату проіндексували. Нині вона зросла до 579 гривень.

Пенсіонери, яким 75 років і більше, але менше ніж 80, можуть розраховувати на отримання виплати у розмірі 400 гривень. Доплати почали нараховувати з 1 жовтня 2021 року. Після індексації у березні 2022 року ця виплата зросла на 56 гривень і зараз становить 456 гривень на місяць.

Пенсіонери віком від 70 до 75 років почнуть отримувати такі доплати лише у жовтні 2022 року. Вони можуть розраховувати на отримання додаткових трьохсот гривень. Ці гроші отримають 1,7 мільйона українських пенсіонерів. Нагадаємо, що ця доплата була запланована ще минулого року. Попри воєнний стан, її все ж таки отримають усі пенсіонери, старші 70 років.

При цьому на доплату можуть розраховувати ті пенсіонери, чия пенсія менша за середню заробітну плату станом на 2020 рік, тобто менш як десять тисяч гривень на місяць.