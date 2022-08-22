Можно ли выходить на улицу с мокрой головой: развенчиваем миф с врачом

Немало людей до сих пор верят, что если выйти на улицу с мокрой головой, можно заболеть простудой или вовсе заработать менингит.





Мы пообщались с врачом-дерматовенерологом, которая развенчала этот миф и объяснила как все устроено.

От мокрой головы на улице не заболевают, и вот почему.

Дело в том, что причиной простуды являются не мокрые волосы, а вирусы и бактерии.

Люди чаще болеют простудными заболеваниями в холодное время, потому что низкая температура воздуха является лучшей средой для распространения вирусов, такого как риновирус (самая распространенная причина простуды).

Отчет Mott Poll за 2019 год показывает, что проведение времени дома, на улице или невыход на улицу с мокрыми волосами не показывает закономерностей или повышения вероятности развития простуды.

Но исследование Trusted Sourse 2016 года показало, что снижение температуры и уровня влажности на протяжении нескольких дней увеличивает риск заражения риновирусом — распространенной причиной простуды.

В то же время ни одно исследование не показывает повышения заболеваемости при хождении на улице с мокрыми волосами. То есть вы можете спокойно ходить по пляжу с мокрыми волосами или выходить во двор.

То же самое касается прогулок под дождем. Дождевая вода никак не влияет на здоровье и густоту волос, при условии, что дождь не кислотный.

А вот спать с мокрыми волосами не рекомендуется. Мокрые волосы вытягиваются примерно на треть своей длины. Сон с мокрыми волосами или тугими прическами может сделать их ломкими и тусклыми. Также во влажной теплой среде любят размножаться разные грибки. Если вы хотите иметь здоровые волосы, лучше просушивайте их перед сном.

Как видите, прогулки с мокрыми волосами не такие уж страшные. Все же их лучше избегать, но они точно не несут смертельной опасности.