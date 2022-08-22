Чи небезпечно виходити на вулицю з мокрою головою: розвінчуємо міф із лікарем

Чимало людей досі вірять, що якщо вийти на вулицю з мокрою головою, можна захворіти на застуду або взагалі заробити менінгіт.





Ми поспілкувалися з лікарем-дерматовенерологом, яка розвінчала цей міф і пояснила, як усе влаштовано.

Від мокрої голови на вулиці не хворіють, і ось чому.

Справа в тому, що причиною застуди є не мокре волосся, а віруси та бактерії.

Люди частіше хворіють на простудні захворювання в холодний час, тому що низька температура повітря є кращим середовищем для поширення вірусів, такого як риновірус (найпоширеніша причина застуди).

Звіт Mott Poll за 2019 рік показує, що проведення часу в будинку, на вулиці або невихід на вулицю з мокрим волоссям не показує закономірностей чи підвищення ймовірності розвитку застуди.

Але дослідження Trusted Sourse 2016 показало, що зниження температури і рівня вологості протягом декількох днів збільшує ризик зараження риновірусом – поширеною причиною застуди.

У той же час, жодне дослідження не показує підвищення захворюваності при ходінні на вулиці з мокрим волоссям. Тобто ви можете спокійно ходити пляжем з мокрим волоссям або виходити у двір.

Те саме стосується прогулянок під дощем. Дощова вода ніяк не впливає на здоров’я та густоту волосся за умови, що дощ не кислотний.

А ось спасти з мокрим волоссям не рекомендується. Мокре волосся витягуються приблизно на третину своєї довжини. Сон з мокрим волоссям або тугими зачісками може зробити його ламким і тьмяним. Також у вологому теплому середовищі люблять розмножуватися різні грибки. Якщо ви хочете мати здорове волосся, краще просушуйте його перед сном.

Як бачите, прогулянки з мокрим волоссям не такі страшні. Все ж таки їх краще уникати, але вони точно не несуть смертельної небезпеки.