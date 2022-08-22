Украинцам назвали трюки супермаркетов, которые заставляют покупать больше

Почти все супермаркеты обустроены таким образом, чтобы от самого входа побуждать вас делать покупки. Часто покупатели даже не осознают, что их “обрабатывают”. Мы пообщались с маркетологом, чтобы рассказать вам о способах манипуляции в супермаркетах.





Психологические манипуляции

Еще до того как войти в супермаркет, мы видим яркие баннеры с акциями. Это побуждает в нас мысль, что этот товар срочно нужно купить, даже если изначально он не был в списке покупок.

Внутри магазина размещение продукции и яркие акционные ценники так и заманивают нас бросить в корзину ненужный товар. Возле кассы расположено много недорогой мелочи, которая казалось бы не сильно увеличит сумму в чеке. Но именно на таких мелких товарах магазин зарабатывает неплохие деньги.

Ароматы

Собственная выпечка и ароматный кофе — еще один способ манипуляции нашим подсознанием. Согласитесь, сложно отказаться от горячей ароматной булочки или кусочка пирога, даже если вы на диете.

Аппетитные запахи вызывают чувство голода. Между прочим, ученые давно доказали, что покупки, сделанные на голодный желудок, более затратные.

Акции и скидки

Уже ни для кого не новость, что большинство акций и скидок на самом деле не очень выгодные. Условно все акционные предложения можно разделить на две группы:

На часть товаров действует настоящая скидка, обычно это продукты, у которых скоро выйдут сроки годности или же товары продаются по промо-акции от компании.

Остальные товары продаются по реальной стоимости, а для привлечения внимания покупателей на них искусственно завысили цену.

Музыка

Музыка в супермаркетах никогда не играет просто так. Есть целые подборки песен с быстрым темпом, чтобы вы вошли в ритм и бросали в корзину побольше товаров.

Медленная музыка тоже давно стала орудием маркетологов. Скучные мотивы способны успокоить человека, отчего тот движется медленнее, а значит, проведет больше времени возле полок и купит больше товаров.

Дисконтные карты

Накопительные скидки кажутся выгодным предложением. Но на самом деле они помогают собирать данные о ваших интересах и потребностях, чтобы предложить скидки в той категории, которая вам интересная.