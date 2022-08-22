Українцям назвали 5 трюків супермаркетів, які змушують купувати більше

Багато супермаркетів облаштовані таким чином, щоб від самого входу спонукати вас робити покупки. Часто покупці навіть не усвідомлюють, що їх “обробляють”. Ми поспілкувалися з маркетологом, щоб розповісти про способи маніпуляції в супермаркетах.





Психологічні маніпуляції

Ще до того, як увійти до супермаркету, ми бачимо яскраві банери з акціями. Це спонукає нас думку, що цей товар терміново нам потрібен, навіть якщо його покупка не була запланованою.

Усередині магазину розміщення продукції та яскраві акційні цінники так і заманюють нас кинути у кошик непотрібний товар. Біля каси розташовано багато недорогих дрібниць, які начебто не сильно збільшать суму в чеку. Але саме на таких дрібних товарах магазин заробляє шалені гроші.

Аромати

Власна випічка та ароматна кава – ще один спосіб маніпуляції нашою підсвідомістю. Погодьтеся, складно відмовитися від гарячої ароматної булочки або шматочка пирога, навіть якщо ви на дієті.

Апетитні запахи викликають почуття голоду. До речі, вчені давно довели, що покупки, зроблені на голодний шлунок, більш витратні.

Акції та знижки

Вже ні для кого не новина, що більшість акцій та знижок насправді не надто вигідні. Умовно всі акції можна розділити на дві групи:

На частину товарів діє справжня знижка, зазвичай це продукти, у яких незабаром вийдуть терміни придатності або товари продаються за промо-акцією від компанії.

Решта товарів продається за реальною вартістю, а для привернення уваги покупців на них штучно завищили ціну.

Музика

Музика у супермаркетах ніколи не грає просто так. Є цілі добірки треків зі швидким темпом, щоб ви увійшли в ритм і кидали в кошик якомога більше товарів.

Повільна музика теж давно стала знаряддям маркетологів. Нудні мотиви здатні заспокоїти людину, від чого вона рухається повільніше, а отже, проведе більше часу біля полиць і придбає більше товарів.

Дисконтні картки

Накопичувальні знижки здаються вигідною пропозицією. Але насправді вони допомагають збирати дані про ваші інтереси та потреби, щоб запропонувати знижки у тій категорії, яка вам цікава.