Когда и как правильно выносить мусор, чтобы не вынести изобилие: народные приметы

Если верить народным приметам и правилам феншуй, выносить мусор и ненужные вещи из дома нужно в правильное время. Только в таком случае денежная энергия сохранится в доме.





Начнем с того, что денежную энергию условно можно разделить на дневную и ночную. Одна из них отвечает за достаток хозяина и благополучие в доме.

Выносить мусор рекомендовано до того, как солнышко скроется за горизонтом. Если вынести мусор после захода солнца, вы рискуете нарушить денежную энергию. После заката наступает время покоя и тишины, жизненная энергия замедляется и не будет пополняться новыми ресурсами.

В древние времена на Руси считалось, что если вечером выносить ненужные вещи из дома, то люди притягивают к себе внимание нечистой силы, которая ищет выброшенные предметы для своих темных дел.

Каждый народ имеет свои верования по поводу того, как вынос мусора влияет на благополучие семьи и дома. Все народы одинаково уверены, что мусор нужно выносить только днем. Иначе есть риск вынести вместе с ним достаток и счастье, а также спровоцировать непредвиденную ситуацию, которая точно не доведет до добра.

Если все же случилось так, что вам нужно вынести мусор из дома вечером, попробуйте провести небольшой ритуал, который поможет сохранить денежную энергию в доме. Достаточно три раза повторить фразу “Счастье и богатство оставляю дома, выбрасываю только мусор”. Повторите это дома, перед тем как выйти из квартиры. Затем за пределами дома и перед тем, как будете выбрасывать.

В целом не нужно сильно зацикливаться на подобных вещах. Но опыту наших прародителей стоит доверять, а они никогда не позволяли себе выбрасывать что-то после того, как солнце скрылось за горизонтом. Лучше действовать так же, чтобы привлечь больше энергии в ваше жилище.