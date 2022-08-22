Коли і як правильно виносити сміття, щоб не винести достаток: народні прикмети

Якщо вірити народним прикметам та правилам феншуй, виносити сміття та непотрібні речі з дому потрібно у правильний час. Тільки в такому разі грошова енергія збережеться у будинку.





Почнемо з того, що грошову енергію умовно можна поділити на денну та нічну. Одна з них відповідає за достаток господаря та добробут у домі.

Виносити сміття рекомендовано до того, як сонечко заховається за горизонтом. Якщо винести сміття після заходу сонця, ви ризикуєте порушити грошову енергію. Після заходу сонця настає час спокою і тиші, життєва енергія сповільнюється і не поповнюватиметься новими ресурсами.

У давнину на Русі вважалося, що виносячи увечері непотрібні речі з дому, люди привертають до себе увагу нечистої сили, які шукає викинуті предмети для своїх темних справ.

Кожен народ має свої вірування щодо того, як винесення сміття впливає на добробут сім’ї та дому. Усі народи однаково впевнені, що сміття потрібно виносити лише вдень. Інакше є ризик винести разом із ним достаток та щастя, а також спровокувати непередбачену ситуацію, яка точно не доведе до добра.

Якщо все ж таки трапилося так, що вам потрібно винести сміття з дому ввечері, спробуйте провести невеликий ритуал, який допоможе зберегти грошову енергію у будинку. Достатньо тричі повторити фразу “Щастя та багатство залишаю вдома, викидаю лише сміття”. Повторіть це вдома перед тим, як вийти з квартири. Потім за межами будинку і перед тим, як викидатимете.

Загалом не потрібно сильно зациклюватись на подібних речах. Але досвіду наших прабатьків варто довіряти, а вони ніколи не дозволяли собі викидати щось після того, як сонце зникло за горизонтом. Краще діяти так само, щоб залучити більше енергії у ваше житло.