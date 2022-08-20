Анонсировано масштабное обновление “Дия”: добавят 10 новых услуг

Украинский сервис государственных услуг “Дия” в ближайшее время получит масштабное обновление в рамках нового релиза. Об этом 19 августа рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона “Єдині новини”.





По его словам ключевая услуга над возобновлением которой сейчас работают — шеринг авто. То есть можно будет поделиться техническим паспортом с другим человеком в несколько кликов. Также сейчас на стадии тестирования пенсионное удостоверение и удостоверение на временное место жительства. Сейчас все услуги находятся в стадии бета-тестирования и уже в ближайшее время они будут доступны всем украинцам.

Также сейчас в “Дия” активно работают над созданием возможности покупать военные облигации в несколько кликов в мобильном приложении. Уже очень скоро украинцы смогут покупать военные облигации и заработать или хотя бы сберечь деньги от инфляции, поскольку облигации больше напоминают депозит.

Также теперь в “Дия” можно будет подать заявку на выезд за границу. Это касается мужчин призывного возраста. Конечно, есть ряд других условий, но ключевая — подача заявки в приложении государственных услуг. Еще одно новшество — возможность давать разрешение на вывоз ребенка за пределы Украины. Это очень важная функция, поскольку многие семьи война разбросала в разные города, и далеко не у всех есть возможность посещать нотариуса для оформления документов. “Дия” позволит за несколько секунд разрешить матери или отцу выезжать за границу с ребенком.

А еще, цифровые документы в приложении уже в ближайшее время переведут на английский, чтобы украинцы, которые вынуждены скрываться от войны за границей могли пользоваться привычным приложением.

“Дия” — это настоящий выход из ситуации в условиях войны. Далеко не у всех украинцев сохранились документы и не все могут посещать государственные учреждения или сервисные центры для решения тех или иных вопросов. Возможность решить бюрократические вопросы в несколько кликов доступна всем гражданам Украины.