У Держспецзв’язку розповіли, чи можуть кібератаки залишити Зеленського без зв’язку

В Україні побудовано зовсім нову систему спеціального зв’язку. Від радянської системи залишився лише зовнішній вигляд телефонів. Все решта працює за останніми технологічними рішеннями.





Про це розповів голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь в ефірі телемарафону Єдині новини.

Глава Держспецзв’язку розповів, що питання, чи може Зеленський залишитися без зв’язку, ставлять майже всі партнери України. Наразі весь світ дивується, як Україні вдалося не втратити зв’язок.

Насправді, над цим працювали ще задовго до великої війни. За останні два роки Україна збудувала надійну мережу зв’язку.

Щиголь зазначає, що Україні вдалося об’єднати приватних спеціалістів та партнерів у сфері кіберзахисту, а також залучити топові українські компанії, які створюють потужні системи захисту даних.

За останні півтора року ворогові жодного разу не вдалося зламати нову систему спецзв’язку.

Водночас в Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України є готовий план дій на випадок злому системи. Резервний канал зв’язку дозволить забезпечити Президента України зв’язком із будь-якою людиною на планеті Земля.

Також Юрій Щиголь повідомив, що у перші тижні війни було дуже багато атак на лінію спеціального зв’язку. Ворог намагався отримати секретну інформацію і доступ до прослуховування розмов. Але ворогові не вдалося пробити захист та зламати системи. Звичайно, деякі сайти ворог все ж таки зламав, але всі реєстри були закриті з першого дня війни, що не дало хакерам жодних шансів отримати дані українців чи державних органів.

Нагадаємо, що кількома днями раніше Служба безпеки України викрила колишнього чиновника, який планував встановити спеціальні пристрої для прослуховування у Верховній Раді України. Проте оперативні працівники запобігли цій спробі.