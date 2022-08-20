В Госспецсвязи рассказали, могут ли кибератаки оставить Зеленского без связи

В Украине построена совершенно нова система специальной связи. От советской системы остался лишь внешний вид телефонов. Все остальное работает по последним технологическим решениям.





Об этом рассказал голова Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щыголь в эфире телемарафона “Єдині новини”.

Глава Госспецсвязи рассказал, вопрос, может ли Зеленский остаться без связи, задают почти все партнеры Украины. Сейчас весь мир удивляется, как Украине удалось сохранить связь.

На самом деле над этим работали еще задолго до большой войны. За последние два года Украина построила надежную сеть связи.

Щыголь отмечает, что Украине удалось объединить частных специалистов и партнеров в сфере киберзащиты, а также привлечь топовые украинские компании, которые создают мощные системы защиты данных.

За последние полтора года врагу ни разу не удалось взламать новую систему спецсвязи.

В то же время в Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины готовый план действий на случай взлома системы. Резервный канал связи позволит обеспечить президента Украины связью с любым человеком на планете Земля.

Также Юрий Щыголь сообщил, что в первые недели войны было очень много атак на линию специальной связи. Враг пытался заполучить секретную информацию, и получить возможность прослушивать разговоры. Но врагу не удалось пробить защиту и сломать системы. Конечно, некоторые сайты враг все же взломал, но все реестры был закрыты с первого дня войны, что не дало хакерам никаких шансов заполучить данные украинцев или государственных органов.

Напомним, что несколькими днями ранее Служба безопасности Украины выкрыла бывшего чиновника, который планировал установить специальные устройства для прослушивания в Верховной Раде Украины. Однако оперативные сотрудники предупредили эту попытку.