Анонсовано масштабне оновлення “Дія”: додадуть одразу 10 нових послуг

Український сервіс державних послуг Дія найближчим часом отримає масштабне оновлення в рамках нового релізу. Про це 19 серпня розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону Єдині новини.





За його словами, ключова послуга над відновленням якої зараз працюють — шеринг авто. Тобто можна буде поділитися технічним паспортом з іншою людиною за кілька кліків. Також зараз на стадії тестування пенсійне посвідчення та посвідчення на тимчасове місце проживання. Наразі всі послуги перебувають у стадії бета-тестування і вже найближчим часом вони будуть доступні всім українцям.

Також зараз у “Дія” активно працюють над створенням можливості купувати військові облігації у кілька кліків у мобільному додатку. Вже дуже скоро українці зможуть купувати військові облігації та заробити чи бодай зберегти гроші від інфляції, оскільки облігації більше нагадують депозит.

Також тепер у “Дію” можна буде подати заявку на виїзд за кордон. Це стосується чоловіків призовного віку. Звісно, ​​є низка інших умов, але ключова — подача заявки у додатку державних послуг.

Ще одна новація — можливість надавати дозвіл на вивезення дитини за межі України. Це дуже важлива функція, оскільки багато родин війна розкидала у різні міста, і далеко не всі мають можливість відвідувати нотаріуса для оформлення документів. Дія дозволить за кілька секунд дозволити матері або батькові виїжджати за кордон з дитиною. А ще, цифрові документи в додатку вже найближчим часом переведуть англійською, щоб українці, які змушені ховатися від війни за кордоном, могли користуватися звичним додатком.

“Дія” – це справжній вихід із ситуації в умовах війни. Далеко не в усіх українців збереглися документи й не всі можуть відвідувати державні установи чи сервісні центри для вирішення тих, чи інших питань. Можливість розв’язувати бюрократичні питання у кілька кліків доступна всім громадянам України.