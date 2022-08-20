Терминалы ПриватБанка перестали принимать гривны большого номинала

Терминалы крупнейшего банка Украины перестали принимать некоторые купюры номиналом 200 гривен. В финансовом учреждении уже предупредили, что эта проблема временная и над ее решением уже активно работают.





О том, что терминалы не принимают все купюры рассказал один из клиентов ПриватБанка на тематическом ресурсе “Минфин”. Он добавил что уже готовит жалобу в Национальный банк Украины, поскольку считает такие действия со стороны ПриватБанка незаконными.

В своем сообщении на форуме “Минфин” клиент жалуется, что ПриватБанк уже не считает банкноты номиналом от 200 гривен законным средством оплаты. Еще 18 августа он очень удивился, когда узнал что терминалы самообслуживания больше не принимают такие банкноты.

В то же время представители ПриватБанка ответили на комментарий недовольного клиента. По их словам, такая проблема действительно существует, но уже в ближайшее время ее решат.

По словам представителей финансового учреждения, сейчас идут технические работы, которые вернут возможность принимать банкноты номиналом 500 и 1000 гривен. В то же время все операции в терминалах самообслуживания возможны купюрами с меньшим номиналом. То есть 50, 100 и 200 гривен. А вот проводить операции с номиналом выше 500 гривен сейчас можно в кассах банков.

Уже в ближайшие дни ситуация решится. Вероятно, причина проблемы кроется в необходимости обновления системы проверки банкнот в терминалах, чтобы минимизировать риск пополнения терминала фальшивыми банкнотами.

Напомним, что в период действия военного положения в Украине банки усилили мониторинг. Согласно специальному постановлению Национального банка Украины, дополнительному контролю поддаются все крупные операции. При наличии долга по кредитам списывают деньги со всех счетов, а за валютные спекуляции вовсе можно лишиться всех деньги, поскольку банки в обязательном порядке блокируют счета тех, кто хочет нажиться на войне и сложившейся экономической ситуации.