Термінали ПриватБанку перестали приймати гривні великого номіналу

Термінали найбільшого банку України перестали брати деякі купюри номіналом вище 200 гривень. У фінансовій установі вже попередили, що ця проблема є тимчасовою і над її вирішенням активно працюють.





Про те, що термінали не приймають усі купюри, розповів один із клієнтів ПриватБанку на тематичному ресурсі “Мінфін”. Він додав, що вже готує скаргу до Національного банку України, оскільки вважає такі дії з боку ПриватБанку незаконними.

У своєму повідомленні на форумі “Мінфін” клієнт скаржиться, що ПриватБанк уже не вважає банкноти номіналом від 200 гривень за законний засіб оплати. Ще 18 серпня він дуже здивувався, коли дізнався, що термінали самообслуговування більше не приймають такі банкноти.

Водночас, представники ПриватБанку відповіли на коментар незадоволеного клієнта. За їхніми словами, така проблема справді існує, але вже найближчим часом її вирішать.

За словами представників фінансової установи, зараз тривають технічні роботи, які повернуть можливість приймати банкноти номіналом 500 та 1000 гривень. Водночас усі операції у терміналах самообслуговування можливі з купюрами з меншим номіналом. Тобто 50, 100 та 200 гривень. А ось проводити операції з номіналом понад 500 гривень зараз можна у касах банків.

Вже найближчими днями ситуація вирішиться. Ймовірно, причина проблеми полягає у необхідності оновлення системи перевірки банкнот у терміналах, щоб мінімізувати ризик поповнення термінала фальшивими банкнотами.

Нагадаємо, що у період дії воєнного стану в Україні банки посилили моніторинг. Відповідно до спеціальної постанови Національного банку України, додатковому контролю піддаються усі великі операції. За наявності боргу за кредитами списують гроші з усіх рахунків, а за валютні спекуляції зовсім можна втратити всі гроші, оскільки банки в обов’язковому порядку блокують рахунки тих, хто хоче нажитися на війні і економічній ситуації.