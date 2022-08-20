В правительстве объяснили, кто успевает оформить пенсию в 2022 году

В Пенсионном Фонде Украины объяснили, кто имеет право выходить на пенсию в 2022 году. Следовательно, в этом году оформлять выплаты могут все, кому исполнилось 60, 63 или 65 лет. В последнем случае достаточно всего 15 лет стажа, чтобы получить минимальную выплату. Тем кому исполнилось 60 лет, должны иметь минимум 29 лет стажа, чтобы получать деньги. Есть несколько исключений в связи с военным положением. Очень многие, которым вот-вот должно было исполниться 60, потеряли работу или сменили место жительства, что тоже привело к увольнению. Так вот, те, у кого есть необходимый стаж, могут не ждать к 60-летия, по крайней мере, если до этого возраста им не хватает год-полтора.





В разном возрасте разные требования к стажу

Отметим, что все нижеследующие примеры актуальны по состоянию на 2022 год, ведь в следующем году требования к стажу станут более жесткими. Он увеличится на год. Итак, ситуация следующая:

Тем кому 60 лет требуется не менее 29 лет стажа. Тем кому 63 года нужно минимум 22 года стажа. Тем кому 65 лет нужно минимум 15 лет стажа.

В следующем году 60-летним понадобится уже не 29, а 30 лет стажа. Как отмечают эксперты, минимум 15% украинцев вынуждены будут либо докупать еще один год, либо продолжать работать до 63 лет.

В этом году пенсии еще несколько раз будут повышаться

До конца года должна вырасти минимальная пенсия, средняя и максимальная. К примеру, в октябре будет масштабное повышение для возрастной категории 70-75 лет. Им доплатят по 300 гривен до основной выплаты. Эта сумма будет начисляться на постоянной основе. Кроме того, на несколько процентов вырастут пенсии и всех других украинцев. Все потому, что увеличится размер прожиточного минимума (на 3,5%), и вырастет минимальная зарплата на 200 гривен.