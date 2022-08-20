В Уряді пояснили, хто встигає оформити пенсію у 2022 році

В Пенсійному Фонді України пояснили, хто має право виходити на пенсію у 2022 році. Відтак, цьогоріч оформлювати виплати можуть всі кому виповнилося від 60, 63 або 65 років. В останньому випадку достатньо лише 15 років стажу, щоб отримати мінімальну виплату. Тим кому виповнилося 60 років, мусять мати мінімум 29 років стажу, щоб отримувати кошти. Є й кілька виключень у зв’язку з воєнним станом. Дуже багато людей, яким ось-ось мало виповнитися 60, втратили роботу або змінили місце проживання, що теж призвело до звільнення. Так от, ті в кого є необхідний стаж можуть не чекати до 60-річчя, принаймні якщо до цього віку їм бракує рік-півтора.





У різному віці різні вимоги до стажу

Зауважимо, що всі нижченаведені приклади актуальні станом на 2022 рік, адже у наступному році вимоги до стажу стануть жорсткішими. Він збільшиться на один рік. Отож, ситуація наступна:

Тим кому 60 років потрібно не менше 29 років стажу. Тим кому 63 роки треба мінімум 22 роки стажу. Тим кому 65 років треба мінімум 15 років стажу.

У наступному році 60-річним знадобиться вже не 29, а 30 років стажу. Тож як зазначають експерти, мінімум 15% українців змушені будуть або докуповувати ще один рік, або продовжувати працювати до 63 років.

Цьогоріч пенсії ще кілька разів підвищуватимуть

До кінця року має зрости мінімальна пенсія, середня і максимальна. Наприклад, у жовтні буде масштабне підвищення для вікової категорії 70-75 років. Їм доплатять по 300 гривень до основної виплати. Ця сума нараховуватиметься на постійній основі. Крім цього, на кілька відсотків зростуть пенсії й усіх інших українців. Все через те, що збільшиться розмір прожиткового мінімуму (на 3,5%), і зросте мінімальна зарплата на 200 гривень.