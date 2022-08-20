С 1 сентября существенно увеличится количество мужчин, которым разрешат выезжать за границу

Война длится уже полгода, и в течение всего этого периода мужчинам не разрешается выезжать за границу. Есть исключения, например многодетные семьи, отцы, которые воспитывают детей самостоятельно, лица с инвалидностью или имеющие так называемый “белый билет”, который освобождает их от мобилизации. Украинцы уже не раз создавали петиции, чтобы мужчинам разрешили выезжать, однако это не давало никаких результатов. Но Правительство самостоятельно, хоть и очень медленно, увеличивает категории граждан, которых все-таки будут выпускать. К примеру, с 1 сентября станут доступны так называемые бизнес-поездки.





Уезжать смогут предприниматели и работники их компаний

19 августа был принят законопроект согласно которому с 1 сентября заграницу смогут выезжать мужчины, имеющие собственный бизнес или работающие на определенных предприятиях. Ехать можно будет на 7 дней включительно, и кроме самого предпринимателя такую льготу будут иметь 10% (но не более 10 человек) от коллектива.

Требования к компаниям следующие:

Компания должна всех работников оформлять официально. Средняя заработная плата работников должна быть не менее 20 000 гривен. Не должно быть никаких долгов по уплате налогов.

«Это важный шаг, необходимый для бизнеса для того, чтобы они могли участвовать в международных мероприятиях, подписывать деловые контракты и возвращаться в Украину, чтобы развивать свой бизнес», – сообщила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

В первую очередь речь идет о компаниях, которые экспортируют продукцию заграницу. Они смогут уезжать по специальной заявке от руководителя.

Возможно позволят уезжать студентам

Также не исключено, что на границе будут пропускать студентов. Пока над этим работают, официального разрешения еще нет, но есть вероятность, что осенью оно появится. На каких условиях все будет работать пока неизвестно.