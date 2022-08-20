З 1 вересня суттєво збільшиться кількість чоловіків, яким дозволять виїжджати закордон

Війна триває вже пів року, і протягом всього цього періоду чоловікам не дозволяється виїжджати закордон. Є винятки, як от наприклад багатодітні родини, батьки, які виховують дітей самостійно, особи з інвалідністю чи ті, які мають так званий “білий квиток”, який звільняє їх від мобілізації. Україні вже неодноразово створювали петиції, щоб чоловікам дозволили виїжджати, однак це не давало жодних результатів. Але Уряд самостійно, хоч і дуже повільно, збільшує категорії громадян, яких все ж таки випускатимуть. Наприклад, з 1 вересня стануть доступними так звані бізнес-поїздки.





Виїжджати зможуть підприємці та працівники їхніх компаній

19 серпня було прийнято законопроєкт згідно з яким з 1 вересня закордон зможуть виїжджати чоловіки, які мають власний бізнес, або працюють на певних підприємствах. Їхати можна буде на 7 днів включно, і крім самого підприємця таку пільгу матиме 10% ( але не більше 10 чоловік) від колективу.

Вимоги до компаній наступні:

Компанія повинна всіх працівників оформлювати офіційно. Середня заробітна плата працівників має бути не менше 20 000 гривень. Не повинно бути жодних боргів по сплаті податків.

“Це важливий крок, необхідний для бізнесу для того, щоб вони мали можливість брати участь у міжнародних заходах, підписувати ділові контракти та повертатися в Україну, щоб розвивати свій бізнес», – повідомила перший віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

В першу чергу мова про компанії, які експортують продукцію закордон. Вони зможуть виїжджати по спеціальній заявці від керівника.

Можливо дозволять виїжджати студентам

Також, не виключено, що на кордоні пропускатимуть студентів. Наразі над цим працюють, офіційного дозволу ще немає, але є ймовірність, що восени він з’явиться. На яких умовах все працюватиме поки невідомо.