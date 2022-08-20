Депутат “Слуги народа” советует отправлять на Восток всех, кто недоволен ценами и экономической ситуацией

В Украине война и вполне логично, что экономика в гораздо худшем состоянии, чем до 24 февраля. Курс доллара, цены на горючее, цены на продукты и дальнейшие перспективы очень не веселы. В то же время депутаты считают, что дела не настолько плохи, как могли бы быть. И что живущие в относительно мирных городах украинцы слишком расслабились. Мол, не так все плохо, как многим кажется, и если нужно кого-то вернуть в реальность, добро пожаловать в двухдневный тур Харьков-Запорожье. С таким заявлением в своем Телеграмме обратился к жителям Киева, Львова и другим тыловым городам председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от “Слуги народа” Даниил Гетманцев.





Гетманцев считает, что многим нужно открыть глаза

“Жителям Киева, Львова и других “мирных” украинских городов, вяло потягивающих “Апероль Шприц”, обсуждая запрет кальянов в ресторанах, курс гривны и налоговую реформу Шурмы (заместитель председателя Офиса президента Ростислав Шурма), очень рекомендую двухдневный тур Харьков – Запорожье с ночевками”, – написал Гетманцев.



Мол люди уже привыкли к тому, что идет война. Многим она надоела, а у многих притупился страх и чувство реальности, ведь они не видят войну лицом к лицу.

“13 трупов из-под руин барака, детская тетрадь с корявым почерком из-под кучи кирпичной крошки, люди Северной Салтовки, живущие под обстрелами в многоэтажках без окон, протекающих с 9-го до 6-го этажа, и с в прямом понимании слова отсутствующими парадными, мгновенно вернут вас к объективной реальности. В ту реальность, в которой трупы в морге складывают на улице под навесом, потому что нет места”, – добавил Гетманцев.

Кроме этого, депутат сравнил цены на коммунальные услуги и горючее в Украине и Европе. Уравнял и цены на некоторые продукты питания, и говорит, что ситуация не столь критична, как могла бы быть.