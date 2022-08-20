Депутат “Слуги народу” радить відправляти на Схід всіх, хто незадоволений цінами та економічною ситуацією

В Україні війна і цілком логічно, що економіка в значно гіршому стані ніж до 24 лютого. Курс долара, ціни на пальне, ціни на продукти та подальші перспективи дуже не веселі. Водночас, депутати вважають, що справи не настільки погані, як могли б бути. І що українці, які живуть в відносно мирних містах занадто розслабилися. Мовляв, не так все погано, як багатьом здається, і якщо потрібно когось вернути в реальність, то ласкаво просимо у дводенний тур Харків-Запоріжжя. З такою заявою у своєму Телеграмі звернувся до мешканців Києва, Львова та інших тилових міст Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від “Слуги народу” Данило Гетманцев.





Гетманцев вважає, що багатьом треба розплющити очі

“Жителям Києва, Львова та інших “мирних” українських міст, що мляво потягують “Апероль Шприц”, обговорюючи заборону кальянів у ресторанах, курс гривні та податкову реформу Шурми (заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма), дуже рекомендую дводенний тур Харків – Запоріжжя з ночівлями”, – написав Гетманцев.

Мовляв люди вже звикли до того, що йде війна. Багатьом вона набридла, а у багатьох притупився страх і відчуття реальності, адже вони не бачать війну віч-на-віч.

“13 трупів з-під руїн бараку, дитячий зошит з кострубатим почерком з-під купи цегляної крихти, люди Північної Салтівки, що живуть під обстрілами в багатоповерхівках без вікон, що протікають з 9-го до 6-го поверху, і з в прямому розумінні слова відсутніми парадними, миттєво повернуть вас до об’єктивної реальності. У ту реальність, у якій трупи в морзі складають на вулиці під навісом, тому що немає місця“, – додав Гетманцев.

Крім цього, депутат порівняв ціни на комунальні послуги та пальне в Україні і Європи. Зрівняв й ціни на деякі продукти харчування, і каже що ситуація не настільки критична, як могла би бути.