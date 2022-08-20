Аферисты прикрываются международными организациями: какая выплата – это ловушка?

С тех пор как началась война украинцам очень много помогают финансово. Это не только выплаты из государственного бюджета, но и всевозможная помощь от международных организаций. Этим и решили прикрываться аферисты. Мошенники знают, что сейчас очень много видов помощи, поэтому люди вряд ли распознают аферу. В этой связи придумали новую схему, с помощью которой выманивают личные данные украинцев и воруют деньги.





Аферисты прикрываются Красным Крестом и ООН

Эти две организации чаще фигурируют и действительно уже неоднократно выплачивали украинцам денежную помощь. И вот на днях в интернете появилась информация, что абсолютно все граждане нашего государства, независимо от того, внутренне перемещенные ли это лица или нет, имеют право оформить выплату в размере 7076 гривен. Это фейк!



“Для этого мошенники создали отдельную страницу в Facebook под названием “Фонд помощи гражданам Украины 24/7”, где через юриста собирают персональные данные, а также просят перечислить сумму 385 грн на якобы юридические услуги!” – заявили в сообщении представители настоящего “Красного креста”. В организации заявили, что не работают подобным способом, поэтому действительно внимательные граждане могли сразу понять, что с новой “помощью”, что-то не то.

Что нужно знать?

Если вы услышали о новом виде помощи, прежде чем заполнять заявку на ее получение, а тем более переводить средства, вводить личные данные или номера банковских карт, попробуйте побольше о ней узнать. Промониторные официальные сайты тех организаций от имени которых должна быть выплата. Просмотрите, есть ли этот вид помощи в “Дии”, или на платформе “еПомощь”, ведь большинство выплат можно оформить именно на этом сайте. В Красном Кресте заявляют, что они никогда не требуют денег за начисление пособия. Также, не выплачивают помощь всем без исключения, а только наиболее уязвимым слоям населения.