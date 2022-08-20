Аферисти прикриваються міжнародними організаціями: яка виплата — це пастка?

Відколи почалася війна українцям дуже багато допомагають фінансово. Це не лише виплати з державного бюджету, а й різноманітна допомога від міжнародних організацій. Цим вирішили прикриватися аферисти. Шахраї знають, що зараз дуже багато видів допомоги, тож люди навряд чи розпізнають аферу. У зв’язку з цим придумали нову схему, з допомогою якої видурюють особисті дані українців та крадуть гроші.





Аферисти прикриваються Червоним Хрестом та ООН

Ці дві організації найчастіше фігурують і дійсно вже неодноразово виплачували українцям грошову допомогу. І от днями в інтернеті з’явилася інформація, що абсолютно всі громадяни нашої держави, незалежно від того, чи внутрішньо переміщені це особи чи ні, мають право оформити виплату у розмірі 7076 гривень. Це фейк!

“Для цього шахраї створили окрему сторінку у Facebook під назвою “Фонд допомоги громадянам України 24/7″, де через юриста збирають персональні дані, а також просять перерахувати суму 385 грн на нібито юридичні послуги!” – заявили у повідомленні представники справжнього “Червоного хреста”. В організації заявили, що не працюють подібним способом, тому дійсно уважні громадяни могли одразу зрозуміти, що з новою “допомогою”, щось не те.

Що треба знати?

Якщо ви почули про новий вид допомоги, перш ніж заповнювати заявку на її отримання, а тим паче переводити кошти, вводити особисті дані чи номери банківських карток, спробуйте побільше про неї дізнатися. Промоніторне офіційні сайти тих організацій від імені яких повинна бути виплата. Перегляньте, чи є цей вид допомоги у “Дії”, або на платформі “єДопомога”, адже більшість виплат можна оформити саме на цьому сайті. У Червоному Хресті заявляють, що вони ніколи не вимагають гроші за нарахування допомоги. Також, не виплачують допомогу всім без винятку, а лише найбільш вразливим верствам населення.