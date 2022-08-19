Украинцы могут проверить онлайн начислят ли им в этом году субсидию

В Украине продолжается война, но, как заявляет Правительство, все обязанности перед населением выполнялись и продолжают выполняться. В частности, пенсии начисляются без задержек и даже досчитываются доплаты. А еще люди, конечно, могут претендовать на субсидию. Ее будут начислять с началом отопительного сезона, но те, кто волнуется, будет ли субсидия или нет, а еще в каком размере, могут онлайн проверить эту информацию.





Узнать будет ли субсидия и в каком размере можно по простому алгоритму действий

Уже сейчас, можно узнать получит ли определенное домохозяйство субсидию, и если да то в каком размере. Алгоритм действий следующий:

Следует зайти на сайт Министерства социальной политики. Далее открываем портал subsidii.ioc.gov.ua. Далее в соответствующих графах вводим все данные об квартирах: область, город, улицу, номер дома и квартиры. Заметим, что личные данные типа идентификационного кода или серии паспорта вводить не нужно. Субсидию начисляют на жилье, а не на конкретное лицо.

Далее подтверждаем, что вы не робот, нажав необходимую галочку, и ожидаем, пока будет продолжаться поиск данных. Через несколько минут на дисплее появятся все данные.

Правительство призывает граждан уже оформлять субсидию

Если вы получали субсидию в предыдущих отопительных сезонах и продолжаете на нее претендовать, то она будет начислена автоматически. Если же вы не получали субсидию раньше, но понимаете, что не сможете самостоятельно оплатить коммунальные услуги, то можете уже подавать заявку. В то же время, если вы сейчас не уверены в этом, с оформлением еще можно подождать. Кроме субсидий украинцы могут претендовать и на перерасчет. Если ваши поставщики коммунальных услуг некорректно выполняют свои обязанности, или, например, ответственная за уборку подъезда организация, неделями ничего не делает, жильцы дома имеют право получить перерасчет и вернуть часть уплаченных финансов.