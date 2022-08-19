Українці можуть перевірити онлайн, чи нарахують їм цього року субсидію

В Україні триває війна, але як заявляє Уряд, всі обов’язки перед населенням виконувались та продовжують виконуватися. Зокрема, пенсії нараховують без затримок і навіть дораховують доплати. А ще люди звісно ж можуть претендувати на субсидію. Її нараховуватимуть з початком опалювального сезону, але ті хто хвилюється чи матиме субсидію чи ні, а ще в якому розмірі, можуть онлайн перевірити цю інформацію.





Дізнатися чи буде субсидія і в якому розмірі можна за простим алгоритмом дій

Вже зараз, можна дізнатися чи отримає певне домогосподарство субсидію, і якщо так то у якому розмірі. Алгоритм дій наступний:

Потрібно зайти на сайт Міністерства соціальної політики. Далі відкриваємо портал subsidii.ioc.gov.ua. Далі у відповідних графах вводимо всі дані про помешкання: область, місто, вулицю, номер будинку та квартири. Зауважимо, що особисті дані на кшталт ідентифікаційного коду або серії паспорта вводити не потрібно. Субсидію нараховують на помешкання, а не конкретну особу.

Далі підтверджуємо, що ви не робот, натиснувши необхідну галочку, і очікуємо поки триватиме пошук даних. Через кілька хвилин на екрані з’являться всі дані.

Уряд закликає громадян вже оформлювати субсидію

Якщо ви отримували субсидію в попередніх опалювальних сезонах і продовжуєте на неї претендувати, то вона буде нарахована автоматично. Якщо ж ви не отримували субсидію раніше, але розумієте, що не зможете самостійно оплатити комунальні послуги, то можете подавати заявку вже. Водночас, якщо зараз ви не впевнені в цьому, з оформленням ще можна почекати. Крім субсидій, українці можуть претендувати й на перерахунок. Якщо ваші постачальники комунальних послуг некоректно виконують свої обов’язки, або ж наприклад, відповідальна за прибирання під’їзду організація, тижнями нічого не робить, мешканці будинку мають право отримати перерахунок та повернути частину сплачених фінансів.