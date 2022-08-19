Из-за затяжных дождей в Украине резко подорожали популярные овощи: что по чем?

В этом году ситуация с ценами очень нестабильна. И речь не только об импортных товарах и продуктах, но и об овощах, фруктах или крупах. Еще никогда овощи в конце лета не стоили так дорого, а все из-за оккупации Херсонщины.





Но не только это испытывает украинцев, но погода и другие факторы. Например, из-за затяжных дождей, которые продолжались последние несколько дней, очень плохо рос лук. Рынок сразу на это отреагировал и теперь на прилавках цены на него выросли сразу на 10-15%. Продавцы говорят, что дешевле в этом году вряд ли будет, а вот дороже — запросто.

Цены растут потому что спрос велик

Лук – это популярный товар. Так как сейчас из-за дождей он во-первых, плохо рос, а во-вторых, его не могли собирать, то на рынке количество репчатого сильно уменьшилось. Люди засуетились создав избыточный ажиотаж, а цены прыгнули вверх. Сейчас иногда еще можно найти лук по 25-26 грн/кг, однако уже буквально через несколько дней ценники будут показывать не менее 33 грн. Это, между прочим, гораздо больше, чем в прошлом году.

Дорожают и другие овощи

Помимо этого дорожают и другие овощи. В частности, сейчас существенно выросла цена белокочанной капусты. Ранние сорта уже собрали, а вот поздние еще не начинали. Соответственно, на рынок капуста поступает в меньших количествах и цена ее выше. Хозяйкам, которые хотят квасить капустку на зиму, советуют еще немного подождать. В сентябре, ее цена должна несколько стабилизироваться, однако такой как в прошлом году она все равно не будет. Все потому, что фермеры тратят значительно больше средств на удобрения, электроэнергию и другие ресурсы. Аналогичная ситуация и с помидорами, морковью, красной свеклой и даже картофелем. В этом году цены будут удивлять абсолютно на все.