Через затяжні дощі в Україні різко подорожчали популярні овочі: що по чому?

Цього року ситуація з цінами дуже нестабільна. І мова не лише про імпортні товари та продукти, а й про городину, фрукти чи крупи. Ще ніколи овочі наприкінці літа не коштували так дорого, а все через окупацію Херсонщини. Та не лише це випробовує українців, а й погода та інші фактори.





Наприклад, через затяжні дощі, які тривали останні кілька днів, дуже погано росла цибуля. Ринок одразу ж на це відреагував і тепер на прилавках ціни на неї зросли одразу на 10-15%. Продавці кажуть, що дешевше цього року навряд чи вже буде, а от дорожче — запросто.

Ціни ростуть тому що попит великий

Цибуля — це популярний товар. Так як зараз через дощі вона по-перше, погано росла, а по-друге її не могли збирати, то на ринку кількість ріпчастої сильно зменшилась. Люди заметушились створивши надлишковий ажіотаж, а ціни стрибнули вгору. Зараз подекуди ще можна знайти цибулю по 25-26 грн/кг, однак вже буквально через кілька днів цінники показуватимуть не менше 33 грн. Це між іншим набагато більше, ніж у минулому році.

Дорожчають й інші овочі

Крім цього дорожчають й інші овочі. Зокрема, зараз суттєво зросла ціна білокачанної капусти. Ранні сорти вже зібрали, а от пізні ще не починали. Відповідно, на ринок капуста поступає у менших кількостях, і ціна її вища. Господиням, як хочуть квасити капустку на зиму радять ще трішки почекати. В вересні, її ціна мала б дещо стабілізуватися, однак такою як минулого року все одно не буде. Все через те, що фермери витрачають значно більше коштів на добрива, електроенергію та інші ресурси. Аналогічна ситуація й з помідорами, морквою, червоним буряком і навіть картоплею. Цього року ціни дивуватимуть абсолютно на все.