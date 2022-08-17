Украинцам назвали страны где можно переждать ядерную войну

В последнее время угроза ядерной катастрофы как никогда велика. Ядерной бомбой уже не раз угрожал Путин, фигурировала она и в недавнем обострении между Китаем и США. Но, как говорят ученые, победителей в этой войне не будет. Население Земли сократится на пять миллиардов, в то время как сейчас проживает около восьми миллиардов. Пострадают все страны, сильно пострадает климат, в течении несколько лет будет зима с аномально низкими температурами. Такой себе ледниковый период. Потом жизнь постепенно начнет восстанавливаться. И только три страны имеют самые высокие шансы пострадать меньше, или восстановиться быстрее всего. Именно там и останется тех 2 миллиарда населения, которые останутся в живых.





Речь об Аргентине, Австралии и Новой Зеландии

Такую теорию высказали ученые Ратгерского университета (США). Исследователи полагают, что если бомба упадет на мегаполис, это спровоцирует множество огненных бурь. В больших городах есть множество предприятий, АЭС и ТАЭС. Атмосфера сильно засорится и запасы пищи и воды катастрофически снизятся.



“В случае выброса в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 млн тонн) сажи, потребление зерновых снизится примерно на 90% через три-четыре года после апокалипсиса”, – говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Nature Food.

В то же время, только Аргентина, Австралия и Новая Зеландия смогут с этим справиться и прокормить собственное население. Правда, эти страны будут страдать от сильного наплыва беженцев, особенно из Азии, где будет не виданный ранее голод.

Не меньшей проблемой является взрыв атомной электростанции

Кроме ядерной бомбы, остается угроза еще и из-за регулярной бомбардировки Запорожской атомной электростанции. Эксперты говорят, что в случае взрыва зона отчуждения будет пролегать на 30 тысяч километров, то есть в 10 раз больше, чем Чернобыль. А вот загрязненный воздух будет распространяться куда дальше и охватит площадь, как три Украины, а то и больше.