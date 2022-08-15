Стало відомо, чи дозволять українцям легально носити з собою зброю

Тема легалізації зброї турбує багатьох українців вже кілька місяців. Ще в лютому Верховна Рада прийняла законопроект №5708, який дозволяє купувати зброю фізичним та юридичним особам. Звісно, закон забороняє користуватися рядом різноманітних видів зброї. Наприклад, під забороною револьвери, гладкоствольна короткоствольна і довгоствольна вогнепальна зброя, нарізна зброя тощо. Водночас міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зауважив, що навколо цього закону є багато сумнівів, наприклад, чи не створить цей крок додаткових ризиків для інших людей.





Зброю можуть дозволити тримати лише вдома

МВД підтримує законопроєкт, але вважає, що зброю потрібно дозволити лише для охорони власного дому. Тобто носити з собою пістолети в громадських місцях буде заборонено.

“Ми проти вільного носіння зброї у громадських місцях, тому що ми бачимо ризики для громадської безпеки, які перевищують вигоди, які може мати така норма. Зараз ми працюємо з парламентаріями. Я думаю, що найближчим часом буде ухвалено відповідний закон“, – сказав Монастирський.

Раніше в Дії українці голосували за те, чи варто легалізувати зброю

Раніше в “Дії” було проведено загальнонаціональне опитування, де люди анонімно відповідали чи проти вони вільного носіння зброї, чи схвалюють це. Понад 55% натиснули кнопку “За”, тобто більша частина українців схвалює це. Водночас проти легалізації виступило 22%. Було чимало здивувань стосовно таких результатів голосування. Дехто побоюється, що вільний доступ до зброї матимуть не лише свідомі громадяни, а й люди з алкогольною та наркотичною залежністю, чи нервово неврівноважені особи. Тобто, ніхто не може гарантувати, що зброя дійсно буде знаходитися лише в людей вдома. І чи не призведе таке свавілля до фатальних наслідків.