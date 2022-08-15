Стало известно, разрешат ли украинцам легально носить с собой оружие

Тема легализации оружия волнует многих украинцев уже несколько месяцев. Еще в феврале Верховная Рада приняла законопроект №5708, разрешающий покупать оружие физическим и юридическим лицам. Естественно, закон запрещает воспользоваться рядом разных видов орудия. Например, под запретом револьверы, гладкоствольное короткоствольное и длинноствольное огнестрельное оружие, нарезное оружие и т.д. В то же время министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отметил, что вокруг этого закона много сомнений, например, не создаст ли этот шаг дополнительных рисков для других людей.





Оружие могут разрешить держать только дома

МВД поддерживает законопроект, но считает, что оружие нужно разрешить только для охраны собственного дома. То есть, носить с собой пистолеты в общественных местах будет запрещено.



“Мы против свободного ношения оружия в общественных местах, потому что мы видим риски для общественной безопасности, которые превышают выгоды, которые может иметь такая норма. Сейчас мы работаем с парламентариями. Я думаю, что в ближайшее время будет принят соответствующий закон“, – сказал Монастырский. .

Ранее в “Дии” украинцы голосовали за то, стоит ли легализовать оружие

Ранее в приложении “Дия” был проведен общенациональный опрос, где люди анонимно отвечали, против ли они свободного ношения оружия, или одобряют это. Более 55% нажали кнопку “За”, то есть большая часть украинцев одобряет это. В то же время против легализации выступило 22%. Было немало удивлений по поводу таких результатов голосования. Некоторые опасаются, что свободный доступ к оружию будут иметь не только сознательные граждане, но и люди с алкогольной и наркотической зависимостью или нервно неуравновешенные лица. То есть никто не может гарантировать, что оружие действительно будет находиться только у людей дома. И не приведет ли такой произвол к роковым последствиям.