600 обмінників припинили діяльність: НБУ розглядає можливість заборонити роботу й всіх інших

В НБУ серйозно занепокоєні тим, як обмінники та “міняйли” негативно впливають на валютний ринок. Нагадаємо, що недавно Національний банк України різко підняв офіційний курс долара з 29,6 до 36,6 гривень. Це спровокувало справжню паніку, якою одразу ж скористувалися обмінники. Вони продавали долар навіть по 44 гривні. Як заявляють в НБУ, обмінники штучно створюють ажіотаж, платять мало податків, розхитують ситуацію на валютному ринку та не дозволяють банкам конкурувати з ними, адже банк не може встановити ціну на долар вище тієї, яка зазначена в НБУ. У зв’язку з цим, за обмінники серйозно взялися. Для них введено ряд нових правил, і не виключено, що їхню діяльність взагалі заборонять.





Днями НБУ відкликав ліцензію у кількох компаній

На днях НБУ відкликав ліцензію на ведення діяльності у чотирьох фінансових компаній. Вони спільно керували 600 обмінниками, тобто всі ці установи зараз припинили роботу. Це 15% від всього валютного ринку. Загалом в Україні діє понад 4000 обмінників. Чи заборонять їм всім працювати, поки невідомо.

“Такий варіант дійсно обговорюється, тому що обмінники платять мало податків, але забирають у банків їхній “хліб”. І вони менш керовані, ніж банки”, – розповіло джерело НБУ.

Водночас експерти побоюються збільшення кількості “міняйл”

Як кажуть в НБУ — рішення про заборону роботи обмінників дуже не просте. Різні експерти погоджуються з цією думкою. Не виключення, що зросте кількість міняйл, тобто “чорний ринок”, який зовсім не можливо контролювати, розвиватиметься дуже швидко. Наразі роботу обмінників хочуть зробити більш контрольованою. Для них введуть фіксований щомісячний збір, який кожна установа платитиме незалежно від заробітку. Їм вже заборонили робити будь-яку рекламу, а також зобов’язали встановити камери відеоспостереження у кожному пункті обміну.