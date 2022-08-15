Науковці попереджають про небезпечну магнітну бурю, яка нищівно вплине не лише на людей, а й на техніку

Магнітна буря — це явище викликане збуренням магнітного поля Землі. Навколо нашої Планети проходять високошвидкісні потоки сонячного вітру і провокують геомагнітні коливання. Весь цей процес має неабиякий вплив на людське здоров’я та самопочуття. Особливо метеочутливі можуть навіть стикнутися з такими фатальними наслідками, як інфаркт. Інколи, якщо буря червоного рівня потужності, то з ладу виходить не лише людський організм, а й техніка. Некоректно працюють різноманітні прилади, особливо на супутниках. Саме така, небезпечна та потужна магнітна буря накриє Землю вже сьогодні ввечері.





Магнітна буря вируватиме до п’ятниці

Сьогодні, 17 серпня ближче до ночі розпочнеться активна фаза геомагнітних коливань. Головний біль точно відчує більша половина населення. Науковці кажуть, що пік магнітної бурі припаде на ранок четверга, а от на спад вона піде лише в п’ятницю. Людям рекомендують не нехтувати цим застереженням, та з обережністю в цей день ставитися до всього, що може принести вашому організму додатковий стрес.

Лікарі дають кілька рекомендацій

Протягом всього періоду поки вируватиме магнітна буря, намагайтесь не нервувати, не перевантажувати власний організм, фізичними навантаженнями. Не піддаватися стресу, не вдаватися до істерик, сліз тощо. Все це сильно погрішить ваше самопочуття.

Пийте багато води, і в жодному разі не вживайте алкоголю. Вживайте багато овочів та фруктів і натомість відмовтеся від жирного, копченого та соленого. Спіть мінімум 8 годин на добу, а якщо є можливість, то приляжте на годинку і вдень. Організму не завадить додаткова енергія.

Краще сьогодні та наступні кілька днів присвятити собі, та справам, які розслабляють і приносять задоволення.