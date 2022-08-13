Двум знакам Зодиака осень принесет много разочарований и плохих новостей

Лето почти подходит к концу, и астрологи уже могут составлять детальные гороскопы на осень. Итак, первым таким гороскопом на днях поделилось сразу несколько известных астрологов. К сожалению, все они сообщают нелестные новости для двух знаков Зодиака. Речь о Близнецах и Весах.





Этих двоих осень встретят рядом испытаний, разочарованиями и слезами. Откуда ждать удара, можно ли избежать некоторых проблем? Рассказываем.

Близнецы

Все проблемы и крушения Близнецов будут крутиться вокруг их работы. Именно на работе следует ожидать подставы от коллег. Именно на работе сорвется несколько перспективных сделок, а вместе с ними и отличный заработок, на который у вас уже было много планов. Усложнит ситуацию и тот факт, что вокруг вас будут разворачиваться негативные сплетни и интриги. Старайтесь не сильно провоцировать окружающих, не агрессировать, чтобы не скомпрометировать себя еще больше. К сожалению, все вокруг будет играть против вас. Если вы не наладите ситуацию на работе, а для этого просто нужно будет собрать все свое терпение в кулак, тогда ждите проблем и дома. Ваше негативное настроение быстро передастся родным.

Весы

Представители этого знака Зодиака будут иметь еще ту осень. Все, что вы запланировали до конца этого года не сбудется, всего лишь из-за одного неожиданного события. Возможно, вам придется даже сменить работу и решение это вы примете не по собственному желанию, а вынужденно. Многие проблемы будут нуждаться в больших финансовых вложениях. Вы рискуете влезть в долги. Попробуйте постепенно все решать без спешки и не пренебрегайте помощью от близких. Сейчас поддержка вам нужна. В то же время, астрологи говорят, что есть и плюс в случившемся. Вы станете сильнее и научитесь легко преодолевать сложные жизненные ситуации.